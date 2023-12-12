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        Haberler Sağlık Kadınlara 30 yaşından sonra HPV taraması önerisi

        Kadınlara 30 yaşından sonra HPV taraması önerisi

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Şerife Özlem Genç, 30 yaşından sonra kadınlarda mutlaka Human Papilloma Virüsü (HPV) taranması yapılması gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 10:16 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:16
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        Genç, HPV'nin rahim ağzını etkileyen bir virüsü ve rahim ağzı kanserine sebep olabileceğini vurguladı.

        HPV'nin zamanla ilerlemesi durumunda kansere dönüşebileceğine dikkati çeken Genç, "Uzun süreli virüsün kalması rahim ağzını bozabilir. Rahim ağzı kanseri tarama programlarımız var. Bu programlar kapsamında Sağlık Bakanlığının önerdiği 30 yaşından sonra 65 yaşına kadar her 3 yılda bir smear tarama veya her 5 yılda bir smear ile HPV virüs taraması yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

        KANAMA VE AĞRI BULGULARINA DİKKAT!

        HPV'nin bulgularından bahseden Genç, şunları kaydetti: "Anormal kanama ve genital bölgede ağrı olabilmektedir. Böyle durumlarda kişiler daha öncesinde tarama yaptırmamışsa smear tarama yapıyoruz. Anormal bulgularla karşılaştığımızda bu bulguları netleştirmek için kolposkopi cihazımızla incelemelerde bulunup, anormal bulguya rastlanılan bölgelerden biyopsi alıyoruz. Kanser bulgusuna rastlanılması durumunda gerekli cerrahi ve tedavi yöntemleri ile hastanemizde hastalarımıza tedavilerini uyguluyoruz."

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