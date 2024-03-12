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        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final'i Mersin'de düzenlenecek! - Basketbol Haberleri

        Kadınlar Dörtlü Final'i Mersin'de düzenlenecek!

        Basketbolda EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali (Final Four) Mersin'de düzenlenecek. Yarı finalde karşı karşıya gelecek Çukurova Basketbol ve Fenerbahçe'nin yer aldığı Dörtlü Final 12-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 19:26 Güncelleme: 12.03.2024 - 19:26
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        Kadınlar Dörtlü Final'i Mersin'de!
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        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final etabına Mersin ev sahipliği yapacak.

        FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Türk takımları ÇBK Mersin ve Fenerbahçe Alagöz Holding'in de mücadele edeceği Dörtlü Final, 12-14 Nisan tarihlerinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

        Yarı finaldeki Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Mersin ve Villeneuve d'Ascq LM-ZVVZ USK Prag karşılaşmaları, 12 Nisan Cuma günü yapılacak.

        Final ve üçüncülük maçları ise 14 Nisan Pazar günü oynanacak.

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde geçen sezon Çekya'da oynanan finalde ÇBK Mersin'i yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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