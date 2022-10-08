Kadın müşteriyi çay ocağına kilitledi!

Bursa'da, dün saat 23.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Şehabettinpaşa Mahallesi´nde, Fatma Çevik, 6´ncı Çatal Sokak´ta Mehmet Yaşar İşleyen´in çalıştırdığı çay ocağına arkadaşlarıyla kahve içmek için geldi.
ÖNCEDEN TANIYORDU SOHBET ETTİLER
DHA'da yer alan habere göre yaklaşık 1 saat sonra arkadaşları çay ocağından ayrılırken, Çevik de burada kalarak önceden tanıdığı Mehmet Yaşar İşleyen ile bir süre sohbet etti.
KAPIYI KİLİTLEYİP ÇORBA İÇMEYE GİTTİ
Çorba içmeye gideceğini söyleyen İşleyen, iddiaya göre, kapıyı Çevik´in üzerine kilitleyerek, iş yerinden ayrıldı. İşleyen´in geri dönmemesi üzerine panikleyen Çevik, durumu polise bildirdi.
"NEFES ALAMIYORUM PENCEREYİ KIRIN"
Fatma Çevik´in yardım istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Fenalık geçireceğini belirtip, ekiplerden kendisini kurtarmasını isteyen Çevik, "Nefes alamıyorum. Pencereyi kırın" diye bağırdı.
POLİS, KADINI SAKİNLEŞTİRDİ
İş yeri sahibine ulaşmak için çalışma başlatan polis, bir yandan da Fatma Çevik´i "Korkma, kimse sana bir şey yapamaz. Biz buradayız" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. İşleyen´e ulaşan polis ekipleri, anahtarla çay ocağının kapısını açıp kadını kurtardı.
"BENİ NE HAKLA KİLİTLEDİN ORAYA?"
Olayın ardından Fatma Çevik, çay ocağı sahibinden şikayetçi olduğunu belirtti. Mehmet Yaşar İşleyen, polis ekiplerince gözaltına alındığı sırada Çevik´e kendi rızasıyla iş yerinde kaldığını söyleyerek, "Bir daha benim dükkanıma gelme abla, sen çok yalancısın. İş yerimin başına bir şey gelmemesi için kilitledim. Ben kilitlerken gitseydin, gitmedin. Bir daha da benim iş yerime gelme" dedi.
Bunun üzerine Fatma Çevik ise "Beni ne hakla kilitledin oraya? Beni çıkarıp dükkanını kilitleseydin. Mehmet ağabey, sen çok yanlış bir insansın biliyor musun?" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!