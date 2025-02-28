Kadın işçiyi gece çalıştırma kuralları

Kadın çalışanların gece çalıştırılma koşulları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2013 yılında yayımladığı yönetmelikle düzenleniyor. İş Kanunu’na göre “gece çalışması”, saat 20.00’de başlayarak sabah 06.00’ya kadar geçen dönemdeki çalışma olarak kabul ediliyor.

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Kural olarak kadın veya erkek işçilerin gece çalışmaları 7,5 saati aşamaz. Ancak, turizm, özel güvenlik, sağlık hizmeti ve petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yapılmasına izin veriliyor.

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Bu genel kurallara ilaveten, 18 yaşın altındaki kadın işçiler gece çalıştırılmaz. Gece çalıştırılacak kadın işçinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.

Belediye sınırları dışındaki her türlü iş yerleri ile belediye sınırları içinde olmakla birlikte vardiya değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan iş yerlerinde gece çalıştırılan kadın işçilere işverence servis hizmeti sağlanması zorunludur. İşveren, söz konusu durumda kadın işçileri sağlayacağı uygun araçlarla ikametgahlarına en yakın merkezden iş yerine götürüp getirmekle yükümlüdür.

Gece vardiyalarında kadın işçi çalıştırmak isteyen işverenler, gece çalıştırılacak kadınların isim listelerini iş müfettişlerince yapılan denetimlerde göstermek üzere saklamakla yükümlüdür.

Birden fazla vardiya ile çalışılan işlerde bir hafta gece çalıştırılan işçiler sonraki hafta gündüz çalıştırılmalıdır. Gece ve gündüz vardiyalarında iki haftalık nöbetleşme esası uygulanabilir. Vardiyası değiştirilen işçi kesintisiz en az 11 saat dinlendirilmeden diğer vardiyada çalıştırılamaz.

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Kadın işçilerin gece vardiyasında çalıştırılabilmesi için işe başlamadan önce gece çalışmasında sakınca olmadığına dair işyeri hekiminden sağlık raporu alınması zorunludur. Ayrıca işyeri hekimince belirlenen düzenli aralıklarla çalışanın özel durumu, işyerinde maruz kalınan sağlık ve güvenlik riskleri dikkate alınarak sağlık muayenesinin yapılarak gece çalışmaya devam edip etmeyeceğine karar verilmesi gerekiyor.

Kadın işçiler, gebe olduklarına dair doktor raporu aldıkları tarihten itibaren doğuma kadar, çocuk emziren kadınlar ise doğum tarihinden başlamak üzere bir yıl süreyle gece vardiyalarında çalıştırılamazlar. Emziren kadın çalışanlarda bir yıllık gece çalışma yasağı, anne veya çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğu yönünde işyeri hekimince rapor verilmesi halinde 6 ay daha uzatılır. EŞİ GECE VARDİYASINDA ÇALIŞAN KADINLAR Kadın işçinin kocası da aynı işyerinde veya başka bir işyerinde gece vardiyasında çalışıyorsa, kadın işçinin talep etmesi halinde gece vardiyaları eşinin çalıştığı gece vardiyası ile çakışmayacak şekilde düzenlenir. Karı koca aynı işyerinde çalışıyorlarsa ve kendileri talep etmeleri halinde aynı vardiyada çalıştırılması sağlanır. REKLAM PARA CEZASI VAR Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere 2025 yılında 21.213 TL para cezası uygulanır. Diğer yandan, kanuna aykırı şekilde çalıştırılan işçiler iş akdini haklı fesih yaptıklarında kıdem tazminatını alma hakkına sahip olurlar.