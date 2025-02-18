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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim "Kadın için Teknoloji" projesi 3 yılda 4,16 kat sosyal fayda sağladı - Teknoloji Haberleri

        "Kadın için Teknoloji" projesi 3 yılda 4,16 kat sosyal fayda sağladı

        Teknosa ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen "Kadın için Teknoloji" projesine yapılan her 1 liralık yatırımın, son üç yılda 4,16 lira değerinde sosyal fayda ürettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:10 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:10
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        "Kadın için Teknoloji" projesi 3 yılda 4,16 kat sosyal fayda sağladı
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki kadınların dijital okuryazarlığını artırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında 18 yılda 33 bin kadına ulaşıldı.

        Projenin son 3 yıllık etkisi, bağımsız bir şirket tarafından Yatırımın Sosyal Getirisi (SROI) yöntemiyle analiz edildi. Çalışma sonuçlarına göre, projeye yapılan her 1 liralık yatırım 2022'de 3,73 lira, 2023'te 4,27 lira ve 2024'te 4,20 lira sosyal fayda sağladı. Son 3 yılın ortalaması ise 4,16 lira olarak hesaplandı.

        KADINLARIN DİJİTAL BECERİLERİ GELİŞTİ

        Eğitimlere katılan 9 bin 103 kadınla yapılan anket sonuçları, projenin sosyal etkisini ortaya koydu. Ankete göre, katılımcıların yüzde 95'i internet ve sosyal medya becerilerini geliştirirken, yüzde 90'ı bu bilgileri günlük hayatında kullanmaya başladı. Canva kullanımı konusunda kendisini yeterli hissedenlerin oranı yüzde 92 olurken, yüzde 95,8'i daha yaratıcı fotoğraflar çektiğini ifade etti.

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        Dijital okuryazarlık eğitimleriyle katılımcıların yüzde 95,6'sı, çevrim içi platformlarda ulaştığı bilgileri sağlam kaynaklardan doğrulama becerisi kazandı. Kariyer planlamalarında da eğitimin etkili olduğunu belirten katılımcıların yüzde 93'ü, bu alandaki eğitimlerin profesyonel hayatlarına katkı sağladığını bildirdi.

        Projeyle kadınların dijital dünyada daha bilinçli ve güvenli hareket etmeyi öğrendiği, sosyal medya içerik üretimi, fotoğrafçılık ve grafik tasarım becerileri sayesinde yaratıcı projelere imza attığı vurgulandı. Ayrıca, dijital becerilerini kullanarak ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeleri için önemli bir adım attıkları belirtildi.

        "YAPAY ZEKAYI BİR MODÜL OLARAK EĞİTİMLERİMİZE EKLEDİK"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Üst Yöneticisi (CEO) Sitare Sezgin, Türkiye'nin en uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri olan "Kadın için Teknoloji" eğitimlerinin sağladığı toplumsal faydayı görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

        Proje kapsamında 2024'te 2 bini aşkın kadının hayatına dokunduklarını aktaran Sezgin, "2025 yılı eğitimlerimize de başladık. Bu yıl hem teknolojinin baş döndürücü ilerlemesi hem eğitimlere katılan kadınlardan aldığımız geri bildirimlerle yapay zekayı da bir modül olarak eğitimlerimize ekledik." ifadelerini kullandı.

        Proje kapsamında başlattıkları "İlham Veren Buluşmalar" etkinliklerini de sürdüreceklerini belirten Sezgin, "Projeye katılan kadınlar ile iş hayatında fark yaratan kadınları bir araya getirdiğimiz ilham buluşmalarını, 4 ayda bir farklı şehirlerde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu vesileyle 'Kadın için Teknoloji' projesinde 18 yıldır en büyük ilhamımız olan kadınlara ve Habitat başta olmak üzere yanımızda olan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İlk günkü heyecanla yaşadığımız topluma değer katmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

        Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu da bireylerin dijitalleşme sürecinde ihtiyaç duydukları donanımı kazanmaları için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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