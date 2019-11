Gönüllülerden oluşan Kız Başına Platformu, Türkiye'de kadına ve çocuklara yönelik nefret söylemini, şiddeti ve tacizi inceleyen bir proje olarak ortaya çıktı. Bu sorunları görünür hale getirerek farkındalık yaratmayı ve mağdurlara yardım yollarını göstermeyi amaçlayan platform, kadın cinayetlerine dikkati çekmek amacıyla "Dijital Karanfil" projesini geliştirdi.

Bu kapsamda öldürülen kadınlara ait haberlerin yer aldığı QR kodlu etiketler, cinayetlerin işlendiği 72 ildeki adreslerde görünür noktalara yerleştiriliyor. Akıllı telefon uygulamalarıyla QR kodlar okutulduğunda, cinayete kurban giden kişilerle ilgili haberler ortaya çıkıyor.

Platformun İstanbul Temsilcisi Elifcan Fırat, öldürülen kadınlar için Türkiye'de herhangi bir anıt bulunmadığını, bu yüzden öncelikle her bir kadın için bir anıt oluşturmak istediklerini söyledi.

Fırat, "Aynı zamanda topluma bütün bu cinayetlerin bireysel sorumluluğumuz olduğunu, herkese evinin bulunduğu sokakta, işe veya okula giderken kullandığı caddede bir kadın cinayeti işlenmiş olabileceğini, şiddetin çok yakınımızda olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bunun için işlenen cinayetlerin haberlerinin yer aldığı QR kodlu etiketler, cinayetlerin işlendiği sokak ve caddelerde görünür yerlere yapıştırılıyor." dedi.

"HABERCİLİK EĞİTİMİ DÜZENLEDİK"

Proje için uzun ve titiz bir hazırlık süreci yaşadıklarını aktaran Elifcan Fırat, şöyle devam etti:

"Öncelikle 2018-2019 yıllarında öldürülmüş 735 kadının her birinin cinayet haberlerini topladık, ancak fark edilir derecede şiddetin haberlerle tekrar üretilmesini engellemek ve 'doğru haber' oluşturabilmek amacıyla gazeteci Erhan Karadağ'ın önderliğinde gönüllü ODTÜ öğrencileri ile habercilik atölyesi gerçekleştirip her bir haberi sadece olaya yönelik olacak şekilde yeniden düzenledik ve her biri için bir anıt oluşturup kizbasina.com'a ekledik. Eklenen haberlerin her biri QR kodlara dönüştürülüp etiket haline getirildi ve sonrasında projemizi anlatan video ile Türkiye'nin 81 ilinden gönüllülere çağrı yapmaya başladık. İlk iki günde 500 kişi cevap verdi. Proje sosyal medyada da ünlü isimler tarafından desteklendi."

Sosyal medyayı aktif olarak kullandıklarını vurgulayan Elifcan Fırat, kampanyaya destek olmak isteyenler için de şunları söyledi:

"Dijital Karanfil Projesi'ne katılmak isteyenler, sosyal medya hesaplarımızın biyografi bölümünde yer alan il-ilçe listesinden kendilerine en uygun konumu seçip bize kendi iletişim ve adres bilgilerini göndermeleri gerekiyor. Bu durumda uygun QR kodlu etiketleri ücretsiz kargo ile gönderiyoruz. Gönüllüler bu etiketleri belirlenen sokak veya caddelerin görünür yerlerine yerleştiriyor. Yetişkin her bireyin katılımı mümkün."

PLATFORMUN 2 PROJESİ DAHA BULUNUYOR

Facebook'un 2017 yılında dünya çapında düzenlediği Uluslararası Sosyal Sorumluluk Kampanya Yarışması'nda dünya ikinciliği elde eden platformun, Dijital Karanfil Projesi dışında kadın girişimcilerin hikayelerini, emek ve yeteneklerini görünür kılıp onları güçlendirmek amacıyla yürütülen "İşinde gücünde kadın projesi" ile kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet konularında 6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması ve anlaşılması için eğitimlerin verildiği "Geleceğin Lider Hukukçuları Projesi" de bulunuyor.

Platformun ayrıca genç kadın sanatçıların desteklenip eserlerinin satılarak STK'lara bağışların toplandığı bir sanat galerisi de bulunuyor.