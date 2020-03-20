Son dakika haberler... Kadın cinayeti var deyip, 170 bin liralık altınları aldılar!

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Balıkesir’de yaşlı bir kadını arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtıp, kadın cinayeti olduğunu söyledi. Dolandırıcılar, ‘Kadının üzerinden çıkan altınlarla sizdeki altınları karşılaştıracağız” diyerek yaşlı kadının 140 bin lira değerindeki 7 parçadan oluşan 267 gram külçe altın ile 30 bin lira değerindeki 15 adet tam cumhuriyet altınını alarak kaçtı.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, güvenlik kameraları ve Mobese kayıtlarında yaptıkları incelemenin ardından İzmir’de yaşayan 3 şüphelinin araç kiralayarak Gönen’e geldikleri ve olayı gerçekleştirdiklerini belirledi.

Jandarma ekipleri İzmir’de yaptıkları operasyonda dolandırıcılardan S.S.K. ile Y.K.’yı evlerinde yakaladı. Kaçan A.K.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Yakalanan şüpheliler S.S.K ve Y.K. tutuklanarak Bandırma Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.