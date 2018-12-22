Kadın 45. yeni bölüm fragmanı, dizinin yayınlanan son bölümünün ardından merak ediliyordu. Dizinin yeni bölüm fragmanı bugün akşam saatlerinde yayınlandı. Kadın'da Sarp'ın Bahar ve çocukları tehlikeden korumak için eve gittiği görülüyor. Ancak Sarp Bahar ve çocukları götüremeden tehlike kapıya dayandı. Ve bir kadın öldü. Peki kim öldü? Kadın 45. yeni bölüm fragmanı ve 44. son bölüm özeti haberimizde.

KADIN 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

KADIN 44. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sarp’ı Pırıl ve çocuklarıyla gören Bahar hayatının en zor günlerinden birini geçirmiştir. Artık hiçbir şeyi çocuklarından saklamak istemediği için de bunu Nisan ve Doruk’a anlatmaya karar verir. Ama tek bir şeyi değiştirerek.

Hatice ise bu olayın arkasında yine Şirin olduğunu düşünür. Enver’e verdiği sözlerden sonra Şirin yine ortalığı karıştırmıştır. Tüm bu olanların üzerine bir de Şirin, Hatice’nin Sarp’tan aldığı paraları söyleyince Enver neye uğradığını şaşırır. Hatice’ye olan güvenini de kaybeden Enver’in ailesinde Bahar’dan başka güvenecek kimsesi kalmamıştır.

Pırıl ise Bahar’ın çocukları görmesiyle rahatlar. Ama bu evrede unuttuğu tek bir şey vardır; Sarp’ın Bahar’a olan büyük aşkı.