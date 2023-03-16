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Kadıköy’de depremzede yerel üreticilerle dayanışma pazarı kuruluyor

Kadıköy Belediyesi, depremzede çiftçi ve kadın kooperatiflerinin ürünlerini Kadıköy’e getirerek bir Dayanışma Pazarı kuruyor. Pazarda depremden etkilenen yerel üreticilerin yetiştirdiği ve ürettiği yerel ürünler yer alacak.

Giriş: 16.03.2023 - 10:57 | Güncelleme: ABONE OL
Kadıköy’de depremzede yerel üreticilerle dayanışma pazarı kuruluyor
İHA

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremin hemen ardından harekete geçen Kadıköy Belediyesi, depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Belediye, depremden önce tarlasından ürünlerini toplayan çiftçilerin ve kadın kooperatiflerin yöresel ürünlerini Kadıköy’e getirdi.

Belediyenin Hasanpaşa’da bulunan merkez binası bahçesinde düzenlenen Dayanışma Pazarı’nda ürünler satışa sunulacak ve pazardan elde edilen gelir yine depremzede çiftçi ve kooperatif üyesi kadınlara aktarılacak. Pazarda Hataylı çiftçilerden portakal, mandalina, limon; Malatyalı çiftçilerden kayısı; Hatay Vakıfköy Kadın Kooperatifinden ve Defne Kadın Kooperatifinden yöresel ürünler alıcısına sunulacak. Kredi kartının da geçerli olduğu pazar 18 Mart Cumartesi günü saat 11.00 - 18.00 saatleri arasında açık olacak.

Belediye geçtiğimiz hafta da kadın kooperatiflerinin ürünlerini Feneryolu Sabit Pazar’da ve Caddebostan Kültür Merkezi’nde bulunan Atıksız Dükkan’larda satışa sundu. Dileyen ürünlere Atıksız Dükkan’lardan da ulaşabilir.

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