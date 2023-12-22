Kadıköy'deki son 5 derbinin 3'ünü Galatasaray kazandı

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılıların Kadıköy'de oynadığı son derbilerde rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Fenerbahçe'nin evinde oynanan son 5 mücadelede Galatasaray 3 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Sarı-lacivertliler ise 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 1 maç ise berabere sona erdi.

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FENERBAHÇE İLE GALATASARAY ARASINDA ÜLKER STADYUMU'NDA OYNANAN SON 5 DERBİ ŞÖYLE:

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

06.02.2021

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

14.04.2019

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1