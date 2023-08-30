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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadıköy'de silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

        Kadıköy'de silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

        İstanbul Kadıköy'de iki kişi arasında çıkan kavgada silah ve bıçak kullanıldı. Birbirlerini yaralayan kişiler hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 00:34 Güncelleme: 30.08.2023 - 00:34
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        Kadıköy'de silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı
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        Kadıköy'de aralarında tartışma çıkan iki kişi, birbirlerini silah ve bıçakla yaraladı.

        Merdivenköy Mahallesi Mandıra Caddesi'nde M.M. ile M.S.P. arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda M.M. bıçakla M.S.P'yi göğsünden yaraladı. M.S.P de taşıma ruhsatlı tabancasıyla M.M'yi bacağından vurdu.

        AA'nın haberine göre; sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, olayda kullanılan tabanca ve bıçak ile 7 boş kovanı muhafaza altına aldı.

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