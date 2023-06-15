Kadıköy'de metro şantiyesinde vinç devrildi

DHA

Olay, öğlen saatlerinde Göztepe Mahallesi, Hamit Oskay Sokak'ta bulunan, İBB'ye ait M12 Göztepe-Ümraniye metro şantiyesinde meydana geldi.

İddiaya göre şantiyede bulunan iş makinesini bulunduğu yerden çıkaran vinç, ağırlık nedeniyle dengesini kaybederek yan yattı.

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Operatör çevredeki vatandaşlar ve işçiler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Vinç operatörünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası sokak trafiğe kapandı.

Devrilen vincin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.