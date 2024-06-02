Kadıköy'de Mourinho çılgınlığı
Fenerbahçe yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yla resmi sözleşmeyi imzalarken Portekizli çalıştırıcı için düzenlenen törene yaklaşık 30 bin kişi katıldı
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Fenerbahçe Kulübü, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzaladı.
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Ülker Stadyumu'ndaki imza töreni, taraftara açık olarak gerçekleştirildi.
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Törenden iki saat önce tribünlerdeki yerlerini alan 30 bine yakın sarı-lacivertli taraftar, Mourinho lehine uzun süre tezahürat yaptı.
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Sahaya kurulan büyük sahneye kulüp başkanı Ali Koç'la birlikte gelen Mourinho, imza töreni öncesinde tribünleri selamladı.
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Tribünlerdeki taraftarların desteklerine karşılık veren Jose Mourinho, sevgi gösterileri için teşekkür etti.
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İsminin Fenerbahçe'yle anılmaya başladığı andan itibaren taraftarların sevgisini derinden hissettiğini belirten Mourinho, "Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bunu hissedebiliyorum. Bu da bana büyük bir sorumluluk veriyor. Sizlere söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı benim derim, kemiğim gibi olacak. Futbol sizler, bizler için bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim en iyi yerlerden birisindeyim." ifadelerini kullandı.
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da kulüp adına önemli bir günü yaşadıklarını vurgulayarak, "Allah, inşallah sonunu hayırlı getirir. Teknik direktörümüz Mourinho'ya hepimiz adına, 'Dünyayı sarsan bu büyüklüğe, bu tarifsiz sevgi ve aidiyetle hoş geldin.' diyorum. Kendisi tartışmasız, yaşayan ya da hayatta olmayan tüm hocalar arasında dünya tarihinin gördüğü ilk 5 isimden biri." değerlendirmesinde bulundu.
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Açıklamaların ardından tribünlerden seçilen taraftarlarla kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atan Jose Mourinho, daha sonra tribünleri tek tek gezerek sarı-lacivertlileri selamladı.
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Bir taraftar tribünden atlayarak sahnenin bulunduğu yere kadar koştu.
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Bu sırada güvenlik görevlileri taraftara engel olmak isterken Jose Mourinho, sahneye çıkan kişiyi yanına çağırarak fotoğraf çektirdi.
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Portekizli çalıştırıcının bu hareketi tribünlerden alkış aldı.
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Fenerbahçeli taraftarların yoğun katılımı, Kadıköy'de trafik yaratırken kutlamalar saatlerce sürdü.
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İşte Kadıköy'de yaşanan Mourinho coşkusu...
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