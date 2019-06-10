10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Büyükçekmece’de 2014’de öldürülen Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı ve yeğeninin cinayetiyle ilgili hakkında Kırmızı Bülten bulunan İlhan Ünğan, 7 Nisan günü öldürülmüştü.
TETİKÇİDEN ŞOK İFADE
Soruşturmayı sürdüren Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,olayı kısa sürede çözdü. Cinayeti organize eden kişi olay günü Ünğan’la buluşan Tolga Hakan C.’ydi. Görüntülerde de saldırı sonrası kaçtığı görülüyordu. Tetikçi E.Ö. ve arkadaşı C.D. bir gün sonra yakalandı. Cinayeti itiraf eden tetikçi E.Ö., öldürdüğü kişinin İlhan Ünğan olduğunu bilmediğini söyledi. Tolga Hakan C. ile olan bağlantıları , olay öncesine kadar tüm detayları verdi. Tolga Hakan C. dışında önemli bir ismi daha polise söyledi. Tetikçi E.Ö., polise, olaydan bir kaç gün önce kendisini kiralayan Tolga Hakan C’yle birlikte Maslak’ta bir alışveriş merkezinde İlker D. ile görüştüğünü ve cinayetle ilgili konuştuklarını söyledi. Polis bu ismin Naci Şerifi Zindaşti’nin avukatı İlker D. Olduğunu tespit etti. Savcılığın talimatı üzerine soruşturma derinleştirildi.
TETİKÇİNİN İFADESİ DOĞRULANDI
Polis, tetikçinin bu iddiaları üzerine Maslak'ta bulunan alışveriş merkezinde çalışma yaptı. Tetikçinin ‘Buluştuğumuz yer’ dediği kafe bulundu. Polis burada ilginç bir detayla karşılaştı. Avukat İlker D., Tolga Hakan C ve tetikçinin bir araya geldiği güne ait güvenlik kamera görüntülerinin olmadığı görüldü. Polis kısa bir araştırmada, görüntüleri avukat İlker D.’nin yüklü miktar karşılığında bilgisayar hard diskini satın aldığı iddialarına ulaştı. Polis, 3 ismin birlikte olduğu bir başka noktadaki görüntülerine ulaştı.
PARMAK İZİ ÇIKTI
Avukat İlker D.’nin olaydan 3 gün sonra sabah erken saatlerde İran’a gittiği tespit edildi. Cinayeti organize eden ve firar eden Tolga Hakan C.’nin de olay yerinde bıraktığı aracın incelemesinde avukat İlker D.’ye ait parmak izi çıktı.
AVUKAT ARANIYOR
Elde edilen tüm bu dilerler savcılığa bildirildi. Delilleri inceleyen soruşturma savcısı, Naci Şerifi Zindaşti’nin avukatı İlker D. hakkında yakalama kararı çıkarttı. İlhan Ünğan cinayeti ile bağlantısı olduğu iddia edilen avukat İlker D. polis tarafından aranmaya başlandı. Olayla ilgili Tolga Hakan C.’de aranıyor.
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