Bakan Işıkhan'dan kademeli emeklilik açıklaması! Kademeli emeklilik çıkacak mı?
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği kademeli emeklilik bir süredir konuşuluyor ve çeşitli senaryolar tartışılıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kademeli emeklilik ile ilgili bir çalışmalarının olmadığını belirtti. İşte, kademeli emeklilikte son durum...
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Kademeli emeklilik, son zamanlarda gündemi meşgul eden konuların başında geliyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan kişiler için yeni bir emekli olma alternatifi olarak görülen kademeli emeklilik hakkında detaylar merak ediliyor. Konu hakkında resmi bir düzenleme yok ancak kademeli emeklilik hakkında tahminler yürütülüyor. İşte, kademeli emeklilikte son durum...
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KADEMELİ EMEKLİLİK HAKKINDA AÇIKLAMA!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, vatandaşların ve sosyal medyanın gündeminde yer alan iki konu ile ilgili açıklama yaptı.
Işıkhan, "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.
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KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.
Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde; 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kademeli emeklilikten yararlanabilecek.
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1999-2008 ARASINDA ÇALIŞANLAR KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR?
Kademeli emeklilik, muhalefet tarafından Meclis'e sunuldu ancak şu anda bu konu hakkında resmi bir açıklama yok. Ancak olası bir kademeli emeklilikte şöyle bir senaryo öngörülüyor;
9 Eylül 1999 sonrasında çalışanlarda 6.250 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.
2000 sonrasında çalışanlarda 6.325 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.
2001 sonrasında çalışanlarda 6.400 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.
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2002 sonrasında çalışanlarda 6.475 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.
2003 sonrasında çalışanlarda 6.550 prim günü şartı ile kadınlar 44, erkekler 46 yaşında emekli olabilir.
2004 sonrasında çalışanlarda 6.625 prim günü şartı ile kadınlar 45, erkekler 47 yaşında emekli olabilir.
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2005 sonrasında çalışanlarda 6.700 prim günü şartı ile kadınlar 46, erkekler 48 yaşında emekli olabilir.
2006 sonrasında çalışanlarda 6.775 prim günü şartı ile kadınlar 47, erkekler 49 yaşında emekli olabilir.
2007 sonrasında çalışanlarda 6.850 prim günü şartı ile kadınlar 48, erkekler 50 yaşında emekli olabilir.
2008 sonrasında çalışanlarda 6.925 prim günü şartı ile kadınlar 49, erkekler 51 yaşında emekli olabilir.
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