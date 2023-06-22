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Yaz mevsimi geldiğinde şerbetli tatlıların yerini sütlü tatlı ve dondurma alır. Kremalı muhallebi ile cevizle buluşan çıtır kadayıf yaz mevsimi için oldukça iyi bir seçenek olabilir. Kadayıfı kavurmak zor geliyor veya buna ayıracak zamanınız yok ise marketlerde bulunan kavrulmuş kadayıfı satın alarak hazır kadayıflı muhallebi tatlısı yapabilirsiniz. Hem böylece kadayıfı kavuracağınız zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Kadayıflı muhallebi tatlısını tepside yapabileceğiniz gibi kuplarda da servise hazırlayabilirsiniz.

Kadayıflı muhallebi yaparken muhallebi içerisinde krema kullanılır. Fakat evde krema yok ise alternatif olarak sade krem şanti kullanabilirsiniz. Krem şantili kadayıflı muhallebi ile krema kullanılarak yapılan kadayıflı muhallebi arasında lezzet farkı göze çarpmamaktadır. Kadayıflı muhallebi yaparken tel kadayıfın çıtır çıtır olması tatlının en önemli özelliklerinden biridir. Siz de kadayıflarınızı birkaç saat derin dondurucuda bekletebilirsiniz. Kadayıfları kavururken yakmamaya özen göstermelisiniz. Bunun için orta ateşte kontrollü bir şekilde kadayıflarınızı karıştırarak pişirmelisiniz.

Kaç kişilik: 7 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi:20 dakika

Kalori: 1 porsiyon 535 kalori

Kadayıflı Muhallebi Malzemeleri

Kadayıf için:

300 gram tel kadayıf

1 buçuk su bardağı dövülmüş ceviz

5 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı tereyağı

Muhallebisi için:

1 litre süt

3 yemek kaşığı mısır nişastası

4 yemek kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

1 tane yumurta sarısı

1 kutu krema

1 paket vanilya

Kadayıflı Muhallebi Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Öncelikle aldığımız tel kadayıflarını ince ince kırmakla tatlı yapımına başlayalım. Kadayıfın kolay kırılmasını isterseniz birkaç saat buzdolabında bekletebilirsiniz. Derin bir kaba kadayıfları alarak elle ufalayalım.

Teflon tavada tereyağını güzelce eritelim.

5 su bardağı toz şeker ile kadayıfları tavaya alalım ve kısık ateşte karıştırarak kavurma işlemine başlayalım.

Kadayıfların kavrulduğunu renk değiştirmesinden anlayabilirsiniz. Kadayıflar altın sarısı rengine döndüğünde kavrulmuş demektir. Bu aşamaya gelince cevizi ekleyebilirsiniz. 1,5 su bardağı ince dövülmüş cevizi ekleyelim ve karıştıralım.

Tüm malzemelerinizi başka kaba aktararak soğumasını bekleyelim.

Kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi için muhallebi hazırlama işlemine başlayabiliriz. Burada 1 litre sütü bir tencereye boşaltalım. 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı mısır nişastası ve 4 yemek kaşığı unu koyalım ocağın altını açalım. Muhallebi pişerken karıştırmayı bırakmayalım.

için muhallebi hazırlama işlemine başlayabiliriz. Burada 1 litre sütü bir tencereye boşaltalım. 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı mısır nişastası ve 4 yemek kaşığı unu koyalım ocağın altını açalım. Muhallebi pişerken karıştırmayı bırakmayalım. 1 yumurtanın sarısını ekleyelim ve tekrar çırpalım. Kaynamaya başlayıncaya dek pişirmeye devam edelim.

Muhallebi koyulaşıp göz göz olunca pişme işlemini tamamlayabiliriz. Pişen muhallebiyi bir kenara alalım ve soğuyana kadar bekleyelim. Muhallebiyi ara ara karıştıralım ki daha çabuk soğusun.

Muhallebi soğuduktan sonra 1 kutu kremayı ve 1 paket vanilyayı ekleyelim. Ardından mikser yardımıyla güzelce çırpalım.

Tatlı yapacağınız tepsiye kadayıfların yarısını dökelim ve elimizle düzleyelim.

Kadayıfların üzerine güzelce soğuyan muhallebiyi dökelim.

Kalan kadayıflarımızı döktüğümüz muhallebinin üzerine yayalım. Eşit şekilde dökmeye özen gösterelim.

Kadayıflı muhallebiyi dinlenmesi için buzdolabına kaldıralım.

Servis esnasında üzerini cevizle veya kırmızı meyvelerle süsleyebilirsiniz.

Dilimlediğimiz kadayıfları servis tabağına alarak soğuk bir şekilde servis edelim.

Afiyet olsun!

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos