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İçli köfte bazı yörelerde Oruk adıyla bilinmektedir. İnce bulgurun suyla buluşarak hamur hale getirilmesi ile oluşan harca şekil vererek içinin doldurulup şekil verilerek kapatılmasıyla yapılır. İçli köfte yapımı sırasında köftenin güzel şekil alıp dağılmaması için elinizi su veya yağa batırarak açabilirsiniz. Yine yoğurma sırasında elinizi yıkarsanız hamur elinize yapışmayacaktır.

Gaziantep’in en sevilen lezzetlerinden biri olan içli köfteleri yöreden yöreye değişen pişirme şekilleri bulunur. Haşlama içli köfte yapılışı sırasında kızartmak yerine suda haşlayarak pişirme seçeneği tercih edilir. Aynı şekilde kızartma içli köfte yapılışı sırasında ise su yerine bol yağda kızartarak yapılır. Her iki pişirme şekliyle yapılan içli köfteler sevilerek tüketilmektedir.

İçli köfte yapılışı yaklaşık 1 buçuk saat sürebilmektedir. Eğer eliniz şekil verme konusunda hızlı ise bu süre azalabilir. Yaptığınız içliköfteleri dilerseniz buzlukta saklayabilirsiniz. Şekil verme işleminin ardından içli köftelerinizi buzdolabı poşetine koyup dondurucuya kaldırıp dilediğiniz zaman çıkarıp kızartarak tüketebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta ise içli köfteleri birbirinden uzak bir şekilde dondurursanız köfteler yapışma olmayacaktır.

Kaç kişilik: 3-4 kişilik

Hazırlama süresi:1 saat

Pişirme süresi:20 dakika

Kalori: 1 adet 337 kalori

İçli Köfte Malzemeleri

Dışı için:

1,5 su bardağı ince köftelik bulgur (200 ml su bardağı)

1 çay bardağı irmik

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağından az un

1 su bardağı soğuk su

İç harcı için:

300 gram kıyma

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 tane orta boy soğan

Yarım tatlı kaşığı salça

İsteğe bağlı olarak küçük çay bardağı dövülmüş ceviz

Yatım demet maydanoz

Pul biber

Tuz

Karabiber

Kızartmak için: Sıvıyağ

Evde İçli Köfte Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Öncelikle iç harcımızı hazırlamaya başlayalım.

3 adet soğanı ince ince doğrayalım. Tavaya sıvı yağı ekleyip soğanlar pembeleşinceye kadar kavuralım.

Soğanlar kavrulduğunda kıymayı ekleyelim. Kıymayı suyunu salıp tekrar çekene kadar kısık ateşte kavuralım.

Salçayı ekleyerek 3 dakika kavuralım.

Ardından az su ekleyip pişirelim.

İnce kıydığımız maydanozu ve diğer baharatları ekleyelim. Ocağın altını kapatıp soğumaya bırakalım.

İçli köfte hamuru tarifi için ince bulguru 1 bardak soğuk su ile ıslatalım.

için ince bulguru 1 bardak soğuk su ile ıslatalım. Bulgur suyunu çektiğinde salça, irmik, tuz ekleyerek 15 dakika yoğuralım. Bu aşamada azar azar su ekleyelim ki bulgur kıvamını güzelce tutturalım.

Ardından un ekleyerek 5 dakika daha yoğurmaya devam edelim. Yoğurduğunuz harcı elinizde yuvarladığınızda dağılma olmuyorsa şekil vermeye geçebilirsiniz.

İçli köfteye şekil verme işlemi sırasında ele yapışma olabilir. Elinizi su ile ıslattığınızda veya elinizi yıkayıp tekrar devam ettiğinizde ele yapışma olmamaktadır.

Harcımızdan cevizden biraz daha büyük parça alalım ve baş parmağımızı ara ara ıslatarak ince olacak şekilde açalım.

Açılan içli köfte hamuru içerisine iç harçtan koyalım ve limon şeklini verebilmek için yukarı doğru uzatalım. Diğerlerini yaparken de sırayla aynı işlemi devam ettirebilirsiniz.

Şekil verme işlemi ardından 1 bardak sıvı yağda içliköfteleri kızartalım.

Afiyet olsun!

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos