Kaçakların ülke içindeki seyri

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve 5 şüphelinin yer aldığı iddianamede, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen operasyon ve tespitler ayrıntılarıyla yer aldı. Buna göre Siverek ilçesinde bulunan kaçak göçmenlerin öncü ve artçı araçlar ile taşınacağı bilgisi edinildi. Operasyonla da 1 öncü iki de artçı araç yakalandı. Artçı araçlarda da 64 düzensiz göçmenin istiflenerek yerleştirildiği görüldü.

Araçların muhafaza altına alınması esnasında da bazı göçmenler tahtaları kırarak ve araç üzerine çekili brandayı parçalayarak grup halinde araçtan atlayarak kaçtı. Bu esnada ise 10-15 göçmenin kayıplara karıştığı ifade edildi.