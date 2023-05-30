"İMAR MÜDÜRÜ RAMAZAN BEY DARP EDİLDİ"

İBB Genel Sekreter Yardımcı Murat Yardımcı kaçak yapılarla ilgili açıklama yaparak, "Bulunduğumuz alan bildiğiniz gibi yaklaşık bir ay önce imar uygunsuzlukları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkılan bir kafeydi. O gün burada yine sizlere şunu söylemiştim. Bu sadece bu kafeyle sınırlı değil. Yanı başında ve karşısında gördüğünüz kafelerle ilgili de yaklaşık 4 yıldır süren hukuki girişimlerimiz söz konusu bunlar muhtelif sebeplerle bugüne kadar sonuçlandırılamamış işlerdi. Bugün itibariyle elimize ulaşan yeni mahkeme kararı sonucunda mahkememiz idarenin işlemine devam edebileceğini ifade eden davacıların, yani kafe sahiplerinin yıkım işleminin durdurulmasına dair talebini reddetti ve biz de bugün itibariyle ilgili kamu kurumlarıyla, ki kaymakamlık üzerinden emniyet tedbiri alınması, İSKİ ve İGDAŞ üzerinden aboneliklerin iptal edilmesi hususlarında bildirimlerimizi yapmak suretiyle ekiplerimiz sabah itibarıyla burada hazırlıklarını yapar iken ne yazık ki üzücü bir hadiseyle karşılaştık ve arkadaşlarımız özellikle İmar Müdürü Ramazan Bey darp edildi. Şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Neyi bekliyoruz şu an itibariyle? Mahkeme kararını yerine getirebilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri olarak polisin önlem almasını bekliyoruz. Emniyet güçlerinin. Bunun için de bir gerekli süreç kaymakamlığa sabah yazdığımız yazının bir parafla Emniyet Müdürlüğü'ne havale edilmesi ve polisin de bu talimatla burada gerekli önlemleri almasını bekliyoruz. O gerekli önlemlerin alınmasını müteakiben burada zabıta tedbir müdürlüğü ekiplerimiz yıkım işlemini, arkada gördüğünüz kafe için gerçekleştirecek" diye konuştu.