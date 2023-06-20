DHA

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul ve Sivas Havalimanlarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, kaçak yollarla Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirilerek piyasaya sürülmesi planlanan 6 bin 500 adet elektronik sigara tütünü ele geçirdi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen operasyonda, Kırgızistan'dan Türkiye'ye geleceği belirlenen iki şahıs takibe alındı. Şahısların beraberindeki kaçak eşyayı İstanbul aktarmalı uçuşla Sivas'a getirip piyasaya süreceği bilgisi edinildi.

X-RAY TARAMASINDA TESPİT EDİLDİ İstanbul Havalimanı'na iniş yapan şüphelilerin x-ray taramasından geçirilen valizlerinde yüklü miktarda elektronik sigara tütünü olduğu tespit edildi. Durum, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda sorumlu ekiplere bildirildi. Şüpheli şahıslar Sivas'a giden aktarma uçuşuna devam etti.

ÇIKIŞ YAPACAKLARI SIRADA DURDURULDU Sivas'a iniş yapmalarının ardından valizlerini almaya giden şüpheliler havalimanından çıkış yapacakları sırada Malatya Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından durduruldu. Yapılan aramada şüphelilere ait valizlerde toplam 6 bin 500 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

BİR KAMU GÖREVLİSİ DE YAKALANDI Operasyon kapsamında kaçak elektronik sigara tütünlerinin Türkiye'de dağıtımını yapacak kuryenin yanı sıra, söz konusu kaçakçılık girişimine dahil olduğu tespit edilen bir kamu görevlisi de ekipler tarafından yakalandı. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.