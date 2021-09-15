Elektrikte kaçağı da onlar takip edecek!

Türkiye'de ilk olarak elektrik dağıtım şirketleri arasında ARAS EDAŞ Kars İl Koordinatörlüğü envanterine alınarak kullanılan İHA ile hem kaçak elektrik kullanımının önüne geçiliyor.
ARAS EDAŞ Kars İl Koordinatörlüğü'nce Tekneli köyünde İHA ile kaçak elektrik kullanımının önüne geçilmesi için İHA ile çalışma yapıldı. Şirketin İl Koordinatörü Ahmet Mustafa İsabeyoğlu’nun da katılımıyla yapılan çalışmada elektrik şirketi çalışanlarının yanı sıra İHA da kullanıldı. İHA’nın kullanıldığı çalışmada havadan köy termal kamerayla tarandı. Yaklaşık 90 dakika havada kalan İHA, elektrik şirketinin saha çalışmalarına da yardımcı oluyor.
'TÜRKİYE'DE ELEKTRİK ŞİRKETLERİ ARASINDA BİR İLK'
Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Kars İl Koordinatörü Ahmet Mustafa İsabeyoğlu, "Keşif gözetleme operasyonlarıyla askeri alanda ülkemizi dünyada üstünlük sağlayan İnsansız Hava Araçları (İHA), son yıllarda sivil alanlarda da kullanılmaya başladı. Şirketimiz ülkemizde elektrik dağıtım şirketleri arasında ilk olarak envanterimize kattığımız İHA ile projeli tesis çalışmalarında, saha etüt çalışmalarında kullanıyoruz. 90 dakika havada kalma, 45 kilometrelik bir alanda uçabilme yeteneğine sahip İHA’mızla günlerce sürecek olan çalışmalarımızı artık dakikalar içerisinde bitiriyoruz" dedi.
'YÜKSEK TEKNOLOJİLİ TERMAL KAMERALI İHA'LAR'
Yüksek teknolojiyle donatılmış termal kameralı İHA ile köyler ve yerleşim alanları üzerinde uçarak kaçak elektrik kullanımın önüne geçtiklerini ifade eden İsabeyoğlu, "İHA'mızın yüksek teknolojiyle donatılmış olduğu termal kameralarla köyler üzerinde veya yerleşim alanları üzerinde yaptığımız uçuşlarla kaçak elektrik kullanımı yapan müşterilerimizi tespit etme olanağımız oluyor. Bu bizi çok büyük bir oranda rahatlatıyor ve müşterilerimize kaçak elektrik kullanımını engelleyerek kaliteli elektrik hizmeti sağlamış oluyoruz" diye konuştu.
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