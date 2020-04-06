06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merkez Bankası'nın kredi kartı harcamalarını gösteren rakamları koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşın davranışının nasıl dramatik değiştiğini ortaya koydu. Türkiye'de benzin yüzde 90'ın üstünde kredi kartı ile alınıyor. Yani Merkez Bankası kredi kartı harcama rakamlarının akaryakıt alanında tam olarak doğruyu yansıttığını söyleyebiliriz. Merkez'in rakamları ise hem petrol fiyatlarındaki düşüşün yansıması hem de eve kapanmamız nedeniyle benzin harcamamızın yarıya indiğini ortaya koyuyor. Bankanın istatistikleri son olarak 20-27 Mart tarihlerini kapsıyor. Tam olarak Türkiye'nin eve kapandığı bir dönemi anlatıyor bu.
HAFTALIK AKARYAKIT HARCAMASI 855 MİLYAR LİRAYA DÜŞTÜ
AYLIK 2.5 MİLYARLIK TASARRUF
Bu dönemde benzin fiyatlarının son 1 ayda 6.63 liradan yüzde 22 azalışla 5.17 liraya inmesinin de etkisi ile hafta boyunca benzin ve motorin harcamamız 855 milyar lirada kaldı. Oysa geçen yıl boyunca benzin için cebimizden 67.5 milyar lira çıkmıştı. Bir önceki yıl ise 72.6 milyar liralık akaryakıt olarak ulaşım hizmetlerimizi gerçekleştirmiştik. Bu geçen yıl boyunca yapılan akaryakıt ödemelerinin aylık 6 milyar, haftalık ise 1,4 milyar liraya karşılık geldiğini anlatıyor. Yani neredeyse şimdiki tüketimin iki katı. Eğer benzin fiyatları yeniden yükselmez ve hem de tüketim bugünkü düzeyde kalırsa 1 yılda benzine ödediğimiz fatura 30 milyar lira azalacak. Bu tüketim ve fiyat düzeyi ile benzin için cebimizden aylık 2.5 milyar lira daha az çıkacak.
BENZİN ALANLARIN SAYISI HAFTALIK 5.1 MİLYONA İNDİ
BENZİN ALANLAR YÜZDE 5 DAHA AZ ÖDEME YAPTI
Merkez'in rakamlarına göre haftalık işlem adedi yani akaryakıt istasyonundan benzin alanların sayısı ise 8 milyondan 5.1 milyona indi. Böylece yaklaşık 3 milyon araç geçen hafta benzin almadı. Çok büyük ihtimalle bu araçların sahipleri evlerinde kaldı. Ancak araç başına alınan benzin miktarı fiyata oranla düşmedi. Normal şartlarda araç başına benzin alımlarının, benzin fiyatlarının düşüşüne paralel yüzde 22 gerilemesi beklenirken yüzde 5 geriledi. 1 aracın haftalık benzin harcaması 175 liradan 167 liraya indi. Bunun nedeni ise büyük ihtimalle başta İstanbul'dan Ege ve Akdeniz sahillerine giden araçlar oldu. Bu araçlar normal şartlarda almadıkları kadar akaryakıt tüketti. Bu ise ortalama benzin tüketimini ve bunun için ödenen miktarı artırdı.
Tabii ki virüsün etkisinin 1 yıl boyunca sürmesi beklenmiyor. Bu kimsenin isteği de değil. Ancak petrol fiyatlarının 30 dolar civarında kalması ve bu düşük düzeyli aktivite sürdükçe Türk vatandaşlarının akaryakıt harcamasının her ay 2.5 milyar lira daha az olacağını söyleyebiliriz. Petrol fiyatlarının ise Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki anlaşmazlık aşılmadıkça ve koronavirüse yönelik ilaç veya aşı geliştirilmedikçe talepteki düşüş nedeniyle bu seviyeden daha fazla yükselmesi beklenmiyor.
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