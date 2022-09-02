Kabızlık neden olur ve nasıl geçer?

Kabızlık Neden Olur ve Nasıl Geçer? Kabızlığa Ne İyi Gelir?

Kabızlık Nedir?

Kabızlık bağırsak hareketlerinin normalden daha az gerçekleştiği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Hemen hemen herkesin başına gelebilen bu durum farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkabilmektedir. Aslında çok ciddi bir soruna neden olmamaktadır ancak kişiye rahatsızlık hissi vermektedir. Kabızlık durumunda kişinin tuvalete çıkma sayısı hafta üçten azdır. Özellikle ilerleyen yaşlarda daha sık görülmektedir. Bununla birlikte kişinin beslenme düzenini değiştirmesi ve daha çok lifli gıdalar tüketmesi önerilmektedir.

Kabızlık Neden Olur?

Kabızlığın nedeni kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Bundan dolayı da bazı sorular sorulmakta ve buna göre nedeni bulunabilmektedir. Bağırsaklarda yaşanan değişimin nasıl gerçekleştiği, son zamanlarda kullanılan ilaçların ne olduğu gibi noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Genelde beslenme şekli, metabolik sorunlar, psikososyal durumlar kabızlık oluşturabilmektedir. Bunun yanında kabızlığa neden olan durumlar arasında yer alan maddeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Anal kanal darlığı

Depresyon

Hemoroid

Travma

Dışkılama ihtiyacı oluştuğu halde erteleme

Böbrek hastalıkları

Hipotiroidi

Rektal prolapsus

Makat çatlağı

Hareketsiz yaşam tarzı

Nörolojik sorunlar

Katı gıdalarla beslenmek

Hormonal hastalıklar

Kabızlık Nasıl Geçer?

Kabızlığa neden olan ilk neden aslında yanlış beslenme düzenidir. İnsanların büyük bir kısmında da yanlış beslenme sonucunda kabızlık oluşumu görülmektedir. Kişinin beslenme düzenini değiştirmesi bu sorunun geçmesine büyük oranda etki etmektedir. Kabızlık nasıl geçer, kabızlığa ne iyi gelir gibi soruların cevabı şu şekilde sıralanmaktadır:

Su tüketimine dikkat edilmeli

Sıvı gıda tüketimine özel gösterilmeli

Lifli gıdaları içeren bir beslenme programı uygulanmalı, sebze, meyve ve bakliyat tüketimine özen gösterilmeli

Aşırı kafein tüketiminden kaçınılmalı

Süt ve süt ürünlerinin tüketimine dikkat edilmeli

Tuvalet ihtiyacı kesinlikle ertelenmemeli

Yemek esnasında lokmalar iyice çiğnenmeli

Hareketsiz yaşamdan kaçınılmalı ve egzersiz yapılmalı

Kabızlığa Ne İyi Gelir?

Kabızlığa iyi gelen yöntemler şu şekilde sıralanmaktadır:

Stresten kaçınılmalı

Beslenme düzenine dikkat edilmeli

Tuvalet düzeni oluşturulmalı

Haftanın belirli günlerinde yürüyüş yapılmalı

Bol miktarda sıvı tüketilmeli

Zeytinyağı tüketmeye özen gösterilmeli

Yeşil yapraklı sebze tüketilmeli

Katı gıdalardan bir süre uzak durulmalı

Yoğurt, kefir, elma, kayısı gibi besinler mutlaka tüketilmeli

Yiyecekler iyi çiğnenmeden yutulmamalı

Eğer tüm bunlara dikkat edildiği halde hale devam eden ve tekrarlayan bir durum varsa mutlaka uzman bir hekime başvurulması önerilmektedir.

Kabızlık Belirtileri

Birçok kişinin sorun yaşadığı kabızlık sorunu, hayat kalitesini düşüren bir sorundur. Belirtileri ile birlikte kişinin rahatsız ve huzursuz hissedebilmesine yol açmaktadır. Belirtileri arasında ise şunlar yer almaktadır:

Şişkinlik ve gaz

Karın ağrısı

Tuvalete çıkmakta zorlanma

Hemoroid

Dışkı görünümündeki değişiklikler

Tuvalete çıkma sayısında azalma

Uyuşukluk ve yorgunluk

İştah kaybı

Sırt ağrısı

Eğer bu belirtiler var ise kişini kabız olduğu belirlenmektedir. Bu durumda özellikle beslenme düzeninin değiştirilmesi gerekmektedir. Kişi beslenme düzenini değiştirdiğinde bağırsakları hareketlenmekte ve kabızlık sorunu giderilmektedir. Ancak beslenme düzeni değişimine rağmen herhangi bir düzelme meydana gelmiyorsa kişinin mutlaka uzman bir hekime başvurması önerilmektedir. Böylelikle daha detaylı bir analiz gerçekleştirilerek yaşanan sorun giderilmektedir.