Kabızlık neden olur ve nasıl geçer?

Kabızlık Nedir?
Kabızlık bağırsak hareketlerinin normalden daha az gerçekleştiği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Hemen hemen herkesin başına gelebilen bu durum farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkabilmektedir. Aslında çok ciddi bir soruna neden olmamaktadır ancak kişiye rahatsızlık hissi vermektedir. Kabızlık durumunda kişinin tuvalete çıkma sayısı hafta üçten azdır. Özellikle ilerleyen yaşlarda daha sık görülmektedir. Bununla birlikte kişinin beslenme düzenini değiştirmesi ve daha çok lifli gıdalar tüketmesi önerilmektedir.
Kabızlık Neden Olur?
Kabızlığın nedeni kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Bundan dolayı da bazı sorular sorulmakta ve buna göre nedeni bulunabilmektedir. Bağırsaklarda yaşanan değişimin nasıl gerçekleştiği, son zamanlarda kullanılan ilaçların ne olduğu gibi noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Genelde beslenme şekli, metabolik sorunlar, psikososyal durumlar kabızlık oluşturabilmektedir. Bunun yanında kabızlığa neden olan durumlar arasında yer alan maddeler şu şekilde sıralanmaktadır:
- Anal kanal darlığı
- Depresyon
- Hemoroid
- Travma
- Dışkılama ihtiyacı oluştuğu halde erteleme
- Böbrek hastalıkları
- Hipotiroidi
- Rektal prolapsus
- Makat çatlağı
- Hareketsiz yaşam tarzı
- Nörolojik sorunlar
- Katı gıdalarla beslenmek
- Hormonal hastalıklar
Kabızlık Nasıl Geçer?
Kabızlığa neden olan ilk neden aslında yanlış beslenme düzenidir. İnsanların büyük bir kısmında da yanlış beslenme sonucunda kabızlık oluşumu görülmektedir. Kişinin beslenme düzenini değiştirmesi bu sorunun geçmesine büyük oranda etki etmektedir. Kabızlık nasıl geçer, kabızlığa ne iyi gelir gibi soruların cevabı şu şekilde sıralanmaktadır:
- Su tüketimine dikkat edilmeli
- Sıvı gıda tüketimine özel gösterilmeli
- Lifli gıdaları içeren bir beslenme programı uygulanmalı, sebze, meyve ve bakliyat tüketimine özen gösterilmeli
- Aşırı kafein tüketiminden kaçınılmalı
- Süt ve süt ürünlerinin tüketimine dikkat edilmeli
- Tuvalet ihtiyacı kesinlikle ertelenmemeli
- Yemek esnasında lokmalar iyice çiğnenmeli
- Hareketsiz yaşamdan kaçınılmalı ve egzersiz yapılmalı
Kabızlığa Ne İyi Gelir?
Kabızlığa iyi gelen yöntemler şu şekilde sıralanmaktadır:
- Stresten kaçınılmalı
- Beslenme düzenine dikkat edilmeli
- Tuvalet düzeni oluşturulmalı
- Haftanın belirli günlerinde yürüyüş yapılmalı
- Bol miktarda sıvı tüketilmeli
- Zeytinyağı tüketmeye özen gösterilmeli
- Yeşil yapraklı sebze tüketilmeli
- Katı gıdalardan bir süre uzak durulmalı
- Yoğurt, kefir, elma, kayısı gibi besinler mutlaka tüketilmeli
- Yiyecekler iyi çiğnenmeden yutulmamalı
Eğer tüm bunlara dikkat edildiği halde hale devam eden ve tekrarlayan bir durum varsa mutlaka uzman bir hekime başvurulması önerilmektedir.
Kabızlık Belirtileri
Birçok kişinin sorun yaşadığı kabızlık sorunu, hayat kalitesini düşüren bir sorundur. Belirtileri ile birlikte kişinin rahatsız ve huzursuz hissedebilmesine yol açmaktadır. Belirtileri arasında ise şunlar yer almaktadır:
- Şişkinlik ve gaz
- Karın ağrısı
- Tuvalete çıkmakta zorlanma
- Hemoroid
- Dışkı görünümündeki değişiklikler
- Tuvalete çıkma sayısında azalma
- Uyuşukluk ve yorgunluk
- İştah kaybı
- Sırt ağrısı
Eğer bu belirtiler var ise kişini kabız olduğu belirlenmektedir. Bu durumda özellikle beslenme düzeninin değiştirilmesi gerekmektedir. Kişi beslenme düzenini değiştirdiğinde bağırsakları hareketlenmekte ve kabızlık sorunu giderilmektedir. Ancak beslenme düzeni değişimine rağmen herhangi bir düzelme meydana gelmiyorsa kişinin mutlaka uzman bir hekime başvurması önerilmektedir. Böylelikle daha detaylı bir analiz gerçekleştirilerek yaşanan sorun giderilmektedir.
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