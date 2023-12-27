Kabine Toplantısı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, maaş zamları gibi pek çok madde gündemdeki yerini korurken milyonlar yılın son Kabine Toplantısı'na kilitlendi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? 27 Aralık 2023 Kabine Toplantısı bugün var mı? İşte, konuya dair detaylar...