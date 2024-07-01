Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 1 Temmuz bugün Kabine Toplantısı var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı tarihi merak ediliyor. Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri, 9. Yargı paketi, memur ve emekli zammı gibi birçok konunun yeni Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. En son 4 Haziran'da toplanan Kabine'nin ardından gözler bu hafta Kabine Toplantısı var mı sorusunun yanıtına çevrildi. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? 1 Temmuz bugün Kabine Toplantısı var mı, açıklama geldi mi?
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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Milyonlarca vatandaş bu hafta Kabine Toplantısı var mı merak ediyor. Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde belirli aralıklarla gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gelişmeleri ile ekonomideki son durumun konuşulması bekleniyor. İşte, 2024 Kabine Toplantısı tarihi, saati ve konuları hakkında detaylar
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. En son 4 Haziran Salı günü gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın 1-5 Temmuz tarihleri arasında bu hafta yapılması bekleniyor. Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacak.
KABİNE TOPLANTISI KONULARI
Toplantıda, hazırlıkları tamamlanmak üzere olan 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.
Terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek.
Eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi için yasal zeminin güçlendirilmesi çalışmaları da gündemde olacak.
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KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEM MADDELERİ NELER?
Kabine Toplantısında enflasyonla mücadele ve bu kapsamda atılacak adımlar ele alınacak. Terörle mücadele, Gazze'deki son durum ve memur maaş zamları da diğer başlıklar arasında yer alacak.
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