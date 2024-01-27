Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve bu hafta yapılacak mı?
Kabine toplantısı kararları, Türkiye gündemini ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2024 yılının ilk Kabine Toplantısı 16 Ocak Salı günü gerçekleştirildi. Normal şartlarda iki haftada bir gerçekleştirilen toplantının Ocak ayının son haftasında yapılması bekleniyor. İşte 2024 Ocak Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...
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Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri, Ocak ayının son haftasında araştırılmaya başlandı. Kabine Toplantısı kararları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı öncesinde gözler Beştepe'ye çevrildi. Normal şartlarda iki haftada bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı son olarak 16 Ocak'ta gerçekleştirilmişti. İşte 2024 Ocak ayı Kabine Toplantısı tarihi ve konularına ilişkin merak edilen detaylar...
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YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yeni yılın ilk Kabine toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleşti.
Yeni toplantının yapılacağı güne ilişkin henüz net bir tarih açıklanmadı fakat toplantının 29 Ocak'ta yapılması bekleniyor.
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KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.
Öte yandan Kabine Toplantısı'nda öğretmen atamalarının da ele alınması bekleniyor.
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ÖĞRETMEN ATAMALARININ GÜNDEMDE OLMASI BEKLENİYOR!
Öğretmen adaylarının beklediği atamalara ilişkin açıklamada bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti;
"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.
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Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir."