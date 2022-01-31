Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Kabine Toplantısı kararları Habertürk canlı yayın izle: 31 Ocak 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

Kabine Toplantısı kararları Habertürk canlı yayın izle! 31 Ocak Kabine Toplantısı kararları canlı yayında açıklanacak

Türkiye, Kabine Toplantısı kararları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek Kabine Toplantısı sonuçları ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunacak. Kabine Toplantısı kararları canlı yayın izle ekranı ile ilgili araştırmalar da artış gösterdi. 31 Ocak 2022 Kabine Toplantısı kararları Habertürk canlı yayını ile takip edilecek.

31.01.2022 - 16:36 | Güncelleme: ABONE OL
Kabine Toplantısı kararları Habertürk canlı yayın izle: 31 Ocak 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

Kabine Toplantısı canlı yayın izle... Ocak ayının son Bakanlar Kurulu Toplantısı bugün yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de düzenlenen toplantının gündem maddeleri arasında önemli konular bulunuyor. Ekonomideki gelişmeler, omicron nedeniyle yaşanan vaka sayıları ve Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim gibi birçok konu Kabine'nin gündem maddeleri arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı kararları, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı yayında açıklanacak.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI CANLI İZLE (31 OCAK 2022)

Kabine Toplantısı'nın akşam 19.00 dolaylarında bitmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı sonuçları Habertürk canlı yayını ile takip edilecek. İşte, Bakanlar Kurulu (Kabine) Toplantısı kararları Habertürk canlı yayın izle ekranı;

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Sivas-Erzincan kara yolu ulaşıma kapandı
Sivas-Erzincan kara yolu ulaşıma kapandı
Bolu'da korkutan görüntü! Tehlikeye aldırmadılar
Bolu'da korkutan görüntü! Tehlikeye aldırmadılar
50 yıllık çift 5 saat arayla hayatını kaybetti
50 yıllık çift 5 saat arayla hayatını kaybetti
Lavrov ile Blinken telefonda görüşecek
Lavrov ile Blinken telefonda görüşecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.