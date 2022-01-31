Kabine Toplantısı canlı yayın izle... Ocak ayının son Bakanlar Kurulu Toplantısı bugün yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de düzenlenen toplantının gündem maddeleri arasında önemli konular bulunuyor. Ekonomideki gelişmeler, omicron nedeniyle yaşanan vaka sayıları ve Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim gibi birçok konu Kabine'nin gündem maddeleri arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı kararları, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı yayında açıklanacak.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI CANLI İZLE (31 OCAK 2022)

Kabine Toplantısı'nın akşam 19.00 dolaylarında bitmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı sonuçları Habertürk canlı yayını ile takip edilecek. İşte, Bakanlar Kurulu (Kabine) Toplantısı kararları Habertürk canlı yayın izle ekranı;