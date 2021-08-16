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Haberler Dünya SON DAKİKA: Kabil Havalimanı'nda yoğunluk: Taliban'dan kaçanlar nereye gidiyor?

Kabil Havalimanı'nda yoğunluk: Taliban'dan kaçanlar nereye gidiyor?

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesiyle kentten ayrılmak isteyen kişiler yollarda ve havalimanında yoğun bir kalabalık oluşturdu. İzdiham görüntülerinin ardından Kabil Uluslararası Havalimanı'nda dünden bu yana yaşanan uçuş trafiğini inceledik...

16.08.2021 - 12:14 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Kabil Havalimanı'nda yoğunluk: Taliban'dan kaçanlar nereye gidiyor?
Taliban'dan kaçanlar nereye gidiyor?
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Taliban Afganistan'da 20 yıl sonra iktidarı tekrar ele geçirmek üzere…. Dün başkent Kabil'e her yönden girdiğini duyuran Taliban, kentten ayrılmak isteyen herkese güvenli geçiş sağlanabileceğini söyledi. Bu duyurunun ardından Taliban’dan kaçmak isteyen kişilerin yollarda ve havalimanında yoğun bir kalabalık oluşturduğu gözlemlendi.

Birçok ülke Afganistan'daki vatandaşlarının ülkeden ayrılmasına yardımcı olurken, Kabil’deki kişilerin hangi uçaklarla nerelere gittikleri merak konusu oldu. Kabil Uluslararası Havalimanı’nda dünden bu yana oluşan uçuş trafiğini derledik…

Flightradar24 sitesindeki verilere göre, 15 Ağustos tarihinde öğleden sonra Afganistan'a ait Kam Air şirketinin başkent Kabil’den Afganistan'ın farklı kentlerine uçuş gerçekleştirdiği görülüyor.

Pakistan Uluslararası Havayolları'nın ise İslamabad seferini ertelediği belirtiliyor.

Dün akşam saatlerinde Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan Delhi ve İslamabad uçuşları gecikmeli olsa da gerçekleşti. Emirates'e ait Dubai uçuşu ise ertelendi.

Bu sabah saatlerinde ise Afganistan'a ait Kam Air, Bakhtar Afgan Havayolları ve Ariana Afgan Havayolları'nın Mezar-ı Şerif, Zaranj, Herat, Kunduz ve Kandahar kentine uçuş gerçekleştirdi.

THY de Afganistan'ın başkenti Kabil'e uçuşlarını erteledi. Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için gönderilen THY'ye ait uçağın, 324 yolcuyla saat 14.20 sıralarında İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

Yine sabah saatlerinde çeşitli havayolları Kabil'den Delhi'ye ve İslamabad'a gerçekleşecek uçuşları iptal etti.

Öğleden sonra ise Bakü, Dubai ve Delhi uçuşlarının gerçekleşmesi planlanıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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