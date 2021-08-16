Taliban Kabil'de: Afganistan'da son durum!

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ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban ile barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban'ın Afgan hükümetinin kontrolünde kalan tek büyük şehir başkent Kabil'e girdiği dün açıklandı.

TALİBAN: AFGANİSTAN'DAKİ SAVAŞ BİTTİ

Taliban Sözcüsü Muhammed Naeem Al-Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada 'Afganistan'daki savaş bitti' ifadelerini kullandı.

Naeem, "Vatandaşların ve diplomatik misyonların güvenliğini sağlayacağımıza herkesi temin ederiz. Tüm Afgan figürleriyle diyalog kurmaya ve güvenliklerini korumaya hazırız" açıklamasında bulundu.

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Birader, Taliban'ın başkent Kabil başta olmak üzere Afganistan'ın tamamına yakınında hakimiyet kurmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Böyle bir başarıya bu kadar çabuk ve bu kadar kolay ulaşacağımızı beklemediğimi söylemeliyim." dedi.

Birader, "Kibirli olmamalıyız. Daha önce hiç sahip olmadığımız ağır bir sorumluluğumuz olacak. Şimdi imtihan zamanı. Şu anda ülkemiz insanlarının hizmet sunumu, güvenliği ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından çok önemli bir sınavdan geçiyoruz. İnsanların hayatlarını ve geleceklerini nasıl kuruyacağımıza ikna etmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

GANİ ÜLKEYİ TERK ETTİ

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Tacikistan’a gitmek üzere başkent Kabil'den ayrıldığı aktarılmıştı.

Ülkeyi terk etmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden ilk kez açıklama yapan Gani, "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevgili yurttaşlar! Bugün zor bir seçimle karşılaştım. Ya saraya girmek isteyen silahlı Taliban ile yüzleşmeliyim ya da son 20 yıldır hayatımı onu korumaya ve beslemeye adadığım ülkeyi terk etmeliyim" dedi.

Ülkeden ayrılmaması halinde çok sayıda kişinin hayatını kaybedeceğine dikkat çeken Gani, Kabil'in harap olacağına ve 6 milyonluk şehirde büyük bir insani felaket yaşanacağını ifade etti. "Taliban, beni devirmek için tüm Kabil'e ve Kabil halkına kanlı bir saldırı düzenlemeye hazır olduklarını açıkça belirtmişti” ifadelerini kullanan Gani, "Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim" dedi.

ABD, KABİL'E İLAVE BİN ASKER GÖNDERİYOR

ABD, Kabil Büyükelçiliği personelinin tahliyesine yardım etmek için ilave bin asker daha gönderecek.

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi üzerine Kabil'de devam eden büyükelçilik personelinin tahliyesine destek için Afganistan'a ilave bin asker daha gönderilmesini onayladı.

Kabil'e gönderilen ve sayıları yaklaşık 5 bine ulaşan ABD birlikleri, Afganistan'da 20 yıl boyunca Amerikan askerilerine yardım eden Afganların tahliyesine de yardımcı olacak.

Biden yönetiminin son dakika binlerce askeri tahliye için Afganistan'a yeniden göndermesi Amerikan basınında ülkede güvenlik durumunun ''son derece vahim'' olduğu şeklinde yorumlandı.

BM ACİL TOPLANIYOR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından bugün acil toplanacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Norveç ve Estonya'nın acil toplantı talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi, bir araya gelecek.

Konsey, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ve Afgan hükümetinin düşmesi üzerine yarın yerel saat ile 10.00'da toplanacak.

BM'DEN TARAFLARA ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden ''derin endişe'' duyduğunu belirterek, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres, çatışmaların binlerce kişiyi evlerini terk etmeye zorladığına ve ciddi insan hakları ihlalleri haberlerinin gelmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Afganistan'da özellikle kız çocukları ile kadınların durumundan endişe duyduğunu ve zor kazanılmış haklarının korunması gerektiğini ifade eden Guterres, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı.

Uluslararası insani hukuka saygı duyulması, hak ve özgürlüklerin korunması çağrısı da yapan Guterres, insani yardımlara duyulan ihtiyacın da büyüdüğünü, tarafların yardımların engelsiz erişimine izin vermesi gerektiğini vurguladı.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.