SEVGİLİSİ GİBİ OYUNCU

Urgancıoğlu ve Oymak, yaklaşık 7 yıldır aşk yaşıyor. Sevgilisi gibi oyuncu olan Oymak, 'Menajerimi Ara', 'Söz' ve 'Kiralık Aşk' gibi dizilerde rol almıştı.