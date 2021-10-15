Son dönemin popüler oyuncusu Kaan Urgancıoğlu'nun (40) kardeşi Can (31) ile yer aldığı fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Ağabey-kardeşin benzerliklerine "İkiz gibiler!" yorumları yapıldı.

Ağabeyinin izinden giderek oyunculuk yolunda ilerleyen Can Urgancıoğlu, Kaan Urgancıoğlu ile birlikte final yapan 'Kara Sevda' dizisinde rol almıştı.

"BÖYLE FOTOĞRAF MI OLUR?"