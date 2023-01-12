"İnsanın kendini seslendirmesi zormuş"

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kaan Urgancıoğlu, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Urgancıoğlu, yönetmen koltuğunda Guy Ritchie'nin oturduğu, kadroda; Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza ile Josh Hartnett'in yer aldığı 'Servet Operasyonu'nda oynayan Urgancıoğlu, film hakkında konuştu.

Filmde bir mafya liderini canlandıran Kaan Urgancıoğlu, "Böyle bir projede yer almak gurur verici. Bu hafta filmimiz gösterime girecek. Ben henüz izlemedim. Merakla bekliyorum. Film İngilizce olduğu için Türkçe dublajımı da kendim yaptım. Kendimi seslendirmek tekrardan çok zormuş. Umarım becerebilmişimdir" ifadelerini kullandı.