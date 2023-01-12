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Haberler Magazin Kaan Urgancıoğlu: İnsanın kendini seslendirmesi zormuş - Magazin haberleri

Kaan Urgancıoğlu: İnsanın kendini seslendirmesi zormuş

Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza ile Josh Hartnett'in yer aldığı 'Servet Operasyonu'nda oynayan ve bir mafya liderini canlandıran Kaan Urgancıoğlu, filmle ilgili konuştu. "Böyle bir projede yer almak gurur verici" diyen Urgancıoğlu, "Film İngilizce olduğu için Türkçe dublajımı da kendim yaptım. Kendimi seslendirmek tekrardan çok zormuş. Umarım becerebilmişimdir" ifadelerini kullandı

Giriş: 12.01.2023 - 09:28 | Güncelleme: ABONE OL
Kaan Urgancıoğlu: İnsanın kendini seslendirmesi zormuş - Magazin haberleri
"İnsanın kendini seslendirmesi zormuş"
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kaan Urgancıoğlu, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Urgancıoğlu, yönetmen koltuğunda Guy Ritchie'nin oturduğu, kadroda; Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza ile Josh Hartnett'in yer aldığı 'Servet Operasyonu'nda oynayan Urgancıoğlu, film hakkında konuştu.

Filmde bir mafya liderini canlandıran Kaan Urgancıoğlu, "Böyle bir projede yer almak gurur verici. Bu hafta filmimiz gösterime girecek. Ben henüz izlemedim. Merakla bekliyorum. Film İngilizce olduğu için Türkçe dublajımı da kendim yaptım. Kendimi seslendirmek tekrardan çok zormuş. Umarım becerebilmişimdir" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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