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        Haberler Magazin Kaan Urgancıoğlu baba oldu - İşte bebeğin ismi - Magazin haberleri

        Kaan Urgancıoğlu baba oldu

        Geçtiğimiz haziran ayında evlenen Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer'in bebekleri dünyaya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 16:20 Güncelleme: 09.12.2023 - 16:20
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          Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer, yaz aylarında Yunanistan'ın başkenti Atina'da evlenmişti.

        • 2

          Bir süredir anne - baba olmanın heyecanını yaşayan çiftin bebekleri bu sabah normal doğumla dünyaya geldi.

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          Çift, 3 kilo 100 gram dünyaya gelen oğullarına Ardıç ismini verdi.

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          Burcu Denizer, Tarsus Amerikan Lisesi'nden mezun oldu. ABD'de işletme eğitimi alan Denizer, restoran ve kafe işletmeciliği yapıyor.

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