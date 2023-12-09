Kaan Urgancıoğlu baba oldu
Geçtiğimiz haziran ayında evlenen Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer'in bebekleri dünyaya geldi
Giriş: 09.12.2023 - 16:20 Güncelleme: 09.12.2023 - 16:20
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Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer, yaz aylarında Yunanistan'ın başkenti Atina'da evlenmişti.
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Bir süredir anne - baba olmanın heyecanını yaşayan çiftin bebekleri bu sabah normal doğumla dünyaya geldi.
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Çift, 3 kilo 100 gram dünyaya gelen oğullarına Ardıç ismini verdi.
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Burcu Denizer, Tarsus Amerikan Lisesi'nden mezun oldu. ABD'de işletme eğitimi alan Denizer, restoran ve kafe işletmeciliği yapıyor.