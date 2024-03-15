Kaan Taşaner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Kaan Taşaner'in hayatı internette araştırma konusu oldu. "Fatmagül'ün suçu ne?" dizisinde ekranlarda tanınan oyuncu, Kuzey Güney dizisiyle ün kazandı. Diriliş Ertuğrul dizisinde de rol alan oyuncunun hayatı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Kaan Taşaner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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Diriliş Ertuğrul'un Gündoğdu Bey'i Kaan Taşaner sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Rol aldığı dizilerde gösterdiği başarılı performansıyla adından bahsettiren yakışıklı oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki, Kaan Taşaner kimdir, hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...
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KAAN TAŞANER KİMDİR?
Kaan Taşaner 23 Nisan 1979 Antalya doğumlu Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı. Televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı. Takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti. 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.
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SACİDE TAŞANER'İN OĞLU
2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçildi. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırdı. Oyuncu, 2014 yılının Aralık ayında Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı. Senaryo gereği Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrılan Kaan Taşaner daha sonra 2016 yılında Rengarenk adlı dizide oynadı. Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.
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ROL ALDIĞI DİZİLER
Beşinci Boyut- Galip
Kendi Okulumuza Doğru- Ozan
Fatmagül'ün Suçu Ne? - Erdoğan Yaşaran
Kuzey Güney- Komiser Şeref
Kayıp- Kemal Özdemir
Diriliş Ertuğrul- Gündoğdu Bey
Rengarenk- Can
Mehmetçik Kut'ül Amare- Süleyman Askeri
Şahin Tepesi- Erkan Sarpkaya
Uyanış: Büyük Selçuklu- Marcus
Kanunsuz Topraklar- Yavuz
Gecenin Ucunda- Mert Öndeş
Başım Belada- Çağdaş