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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kaan Taşaner ile sevgilisi Seray Dura, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Daha önce sokakta tartışırken görüntülenen çift, bu kez el ele alışveriş turundaydı. "HER ŞEY YOLUNDA" Soruları yanıtsız bırakan ikili, muhabirlere, "Her şey yolunda, teşekkürler" demekle yetindi. Çift, ardından akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.

ÇİFTİN GERGİN ANLARI Çift, geçtiğimiz haftalarda Baltalimanı sokaklarında gergin anlar yaşamıştı. Taşaner, sevgilisiyle sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yol kenarında tartışırken objektiflere yansımıştı.

43 yaşındaki oyuncu, ilk önce kızdığı sevgilisini daha sonra sarılıp öperek ikna etmeye çalışmıştı. Bu durum karşısında tepkisiz kaldığı görülen Seray Dura'nın mutsuzluğu yüzüne yansımıştı.

Kısa bir yürüyüşün ardından Boğaz manzaralı bir banka oturan çift, yaşadıkları tartışmanın değerlendirmesini yapmıştı. Sevgilisine yakın ilgide bulunan Kaan Taşaner, yarım saat süren sohbetin ardından Dura'nın gönlünü almayı başarmıştı.

BUZLAR ERİDİ: KONUŞARAK HALLETTİK Ardından kısa bir süre sonra aralarındaki buzları eriten ikili, AVM'de birlikte mağazaları dolaşıp, alışveriş yapmıştı. Daha sonra Dura ile baş başa yemek yiyen ünlü oyuncu, sevgilisiyle arasında küslük olmadığını ifade ederek, "Aramızda geçen bir problem vardı konuşarak hallettik. Gayet iyiyiz" demişti. BUZLAR ERİDİ! Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi ...

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