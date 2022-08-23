"KONUŞARAK HALLETTİK"



Keyifli halleriyle dikkat çeken Taşaner ve Dura, birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Daha sonra Dura ile baş başa yemek yiyen ünlü oyuncu, sevgilisiyle arasında küslük olmadığını ifade ederek, "Aramızda geçen bir problem vardı konuşarak hallettik. Gayet iyiyiz." dedi.