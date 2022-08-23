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Kaan Taşaner ile Seray Dura'nın arasındaki buzlar eridi! - Magazin haberleri

Kaan Taşaner ile Seray Dura'nın arasındaki buzlar eridi!

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Seray Dura ile sokak ortasında tartışırken görüntülenen Kaan Taşaner, kız arkadaşıyla arasındaki buzları eritti. Ünlü oyuncu, önceki gün Dura ile el ele görüntülendi

23.08.2022 - 17:14 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kaan Taşaner, yakaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Seray Dura ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda sokak ortasında tartışırken görüntülenen ikili, aralarındaki buzları eritti.

  • "KONUŞARAK HALLETTİK"
     
    Keyifli halleriyle dikkat çeken Taşaner ve Dura, birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Daha sonra Dura ile baş başa yemek yiyen ünlü oyuncu, sevgilisiyle arasında küslük olmadığını ifade ederek, "Aramızda geçen bir problem vardı konuşarak hallettik. Gayet iyiyiz." dedi.

  • ÇİFTİN GERGİN ANLARI

    Çift, geçtiğimiz hafta Baltalimanı sokaklarında gergin anlar yaşamıştı. Taşaner, sevgilisiyle sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yol kenarında tartışırken objektiflere yansımıştı.

  • 43 yaşındaki oyuncu, ilk önce kızdığı sevgilisini daha sonra sarılıp öperek ikna etmeye çalışmıştı.

  • Bu durum karşısında tepkisiz kaldığı görülen Seray Dura'nın mutsuzluğu yüzüne yansımıştı.

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