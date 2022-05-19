Çocuklarıyla eğlendi

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kaan Tangöze, önceki akşam çocukları ile birikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Üç çocuğu ile yakından ilgilenen Tangöze, yemek sonrası oğullarını oyun bölümünde eğlendirdi.

Yemek yediği sırada Kaan Tangöze’nin iki hayranı şarkıcıdan imza istedi. Bir hayranı gitarını imzalatırken, diğeri ise cep telefonunun kabını imzalattı.

İmza sonrası büyük bir sevince boğulan ikili, heyecanlı bir şekilde, "Kaan Tangöze’den imza aldık. Çok mutluyuz.” diye bağırdı.

Ardından çocuklarının yanına gidip, onlarla oyunlar oynayan Kaan Tangöze, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Gülümsemekle yetinen şarkıcı, ardından hızla oradan ayrıldı.