Kaan Polat Cüreklibatır'dan babası Cüneyt Arkın'a: Babalar Günü'nde hasretle...

Babasının mezarı başında duygularını dile getiren Kaan Polat Cüreklibatır şunları söyledi:



Geldin mi evimize baba?



Mavi sisler içinde yazlık.



İkimiz denize karşı yanyana oturmuşuz ve televizyonda eski bir Yeşilçam filmi!



Hıçkırıklı bir ses şikâyetçi gidişinde...



Baba, sende kalamaz mısın? Lütfen? Oğlum, beni hikâyelerinde hatırla!



Şunu bil ki, seni her zaman seveceğim, her zaman. Güle güle.



Babalar Günü'de hasretle...



Kurban Bayramı'nız ve Babalar Günü'nüz kutlu olsun...