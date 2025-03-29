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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sapanca'da Kaan Ege Baran’ın kanosu bulundu! Kahreden arayış | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!

        Sakarya'nın Serdivan ilçesi Sapanca Gölü'nde antrenman yaparken kaybolan 15 yaşındaki Kaan Ege Baran'ın kullandığı kano, sabaha karşı sazlıklar arasında bulundu. Dalgıç polislerin de katıldığı aramalar ara verilmeden sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:27 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:06
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        Kaan Ege'nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
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        Sakarya'da olay, dün akşam saatlerinde Sapanca Gölü’nün Serdivan ilçesi kıyısında meydana geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Sporcu Eğitim Merkezi antrenörleriyle birlikte olimpiyatlara hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcularının antrenmanı sırasında aniden kum fırtınası bastırdı.

        7 KANO DEVRİLDİ 14 SPORCU SUYA DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre bu sırada gölde bulunan 7 kanodaki 14 sporcu suya düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Sporculardan 12’si kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken 1 sporcu ekipler tarafından kurtarıldı.

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        KAAN EGE ARANIYOR

        Havadan dron, karadan ise botlarla sürdürülen arama çalışmaları sırasında kayıp olan Kaan Ege Baran’ın (15) kullandığı kano sazlıkların arasında bulundu. Çalışmalara AFAD ekiplerinin yan sıra Kocaeli'den gelen dalgıç polisler de destek veriyor.

        SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

        Bu arada Sakarya Valiliği, Sapanca Gölü'ne girişlerin yasaklanmasına rağmen yapılan antrenmana ilişkin sorumluların tespit edilerek soruşturma başlatılacağını açıkladı.

        Öte yandan dün gece bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ve AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, arama çalışmalarını yerinde inceledi.

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        #sapanca
        #sakarya
        #Son dakika haberler
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