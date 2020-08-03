Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu Kaan Ayhan'ın yeni takımı belli oldu. Milli futbolcu, Serie A ekiplerinden Sassuolo ile sözleşme imzalayacak.

İtalyan ekibi, Fortuna Düsseldorf'a oyuncunun çıkış bedeli olan 2.5 milyon euro'yu ödemeyi kabul etti. Kaan Ayhan, yeni takımında yıllık 1.5 milyon euro maaş alacak.

Daha önce Merih Demiral'ı alıp Juventus'a satan İtalyan takımında Mert Müldür de forma giyiyor.