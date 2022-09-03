İtalya'nın Floransa şehrindeki Artemio Franchi Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 9. dakikada Arkadiusz Milik'in golü ile 1-0 öne geçti.

Juventus, Christian Kouame Kouakou'nun 29. dakikadaki golü ile skoru eşitledi ve maç da bu skorla sona erdi.

Serie A'da 5. hafta sonunda Juventus 9 puana sahipken, Fiorentina'nın ise 6 puanı bulunuyor.