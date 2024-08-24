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        Haberler Dünyadan Justin ve Hailey Bieber çiftinin ilk bebeği dünyaya geldi - Magazin haberleri

        Justin ve Hailey Bieber çiftinin ilk bebeği dünyaya geldi

        Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber çifti, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. "Jack Blues Bieber, hoşgeldin"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 12:52 Güncelleme: 24.08.2024 - 12:58
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          2018'de evlenen ve mayıs ayında bebek beklediklerini açıklayan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model eşi Hailey Baldwin Bieber'ın bebekleri dünyaya geldi.

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          Hailey Bieber, Los Angeles'taki bir hastanede doğum yaptı. Ünlü çift, çocuklarına Jack Blues adını verdi.

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          İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Bieber, bebeğinin fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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          Bebeğinin ayağını paylaşan şarkıcı, yayımladığı fotoğrafa; "Jack Blues Bieber, hoşgeldin" notunu düştü.

          Fotoğraflar: Avalon, Instagram

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