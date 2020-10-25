"İLİŞKİLERİMDE ÇOK DAHA FAZLA GÜVEN VAR"

Bieber, videoda şu şekilde konuştu:

İlişkilerimde çok daha fazla güven var. Gerçekten, 'Adamım bu acı dinecek mi?' diye düşündüğüm zamanlar oldu. Artık sadece Tanrı’yla aramdaki ilişkide umudum var. Korkuya ve geçmişe dayanmıyor. Sadece kim olduğuma dayanıyor.