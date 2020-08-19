Trabzonspor'la olan sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'yle anlaşan Jose Sosa, İstanbul'a geliyor! TRT Spor'da yer alan habere göre Arjantinli yıldız, bu akşam 21.10'da İstanbul'da olacak. Sosa'yı taşıyan uçak, 21.10'da Atatürk Havalimanı'na inecek.

2 YILLIK İMZA, 1,5 MİLYON EURO MAAŞ

Fenerbahçe, Sosa ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştı. Arjantinli yıldızın Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon Euro maaş ve imza parası alacağı belirtilmişti.