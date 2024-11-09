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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Jose Mourinho'suz Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlayacak! - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Jose Mourinho'suz Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlayacak!

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Trabzonspor maçında 1 maç men cezası almış olması nedeniyle yarınki karşılaşmada yerini alamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 09:23 Güncelleme: 09.11.2024 - 09:23
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        Mou'suz F.Bahçe, Sivasspor'u ağırlayacak!
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Net Global Sivasspor'u ağırlayacak.

        Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

        Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

        Son lig maçında Trabzonspor'u deplasmanda Amrabat'ın 90+12. dakikadaki golüyle 3-2 yenen sarı-lacivertli takım, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

        JOSE MOURINHO YİNE CEZALI

        Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasını tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarınki maçta da kulübedeki yerini alamayacak.

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        Trabzonspor karşılaşmasında rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 1 maç men cezası alan Mourinho, üst üste iki maçta takımını tribünden yönetmiş olacak.

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

        Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 4 eksik oyuncu bulunuyor.

        Sakatlığı sebebiyle AZ Alkmaar karşısında da forma giyemeyen Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Alexander Djiku'nun yanı sıra çapraz bağ sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Jayden Oosterwolde, yarın forma giyemeyecek.

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