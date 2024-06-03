Jose Mourinho'nun gençlik aşkı ve aile hayatı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun futboldaki başarılı kariyerinin arkasında gençlik aşkı olan eşi Matilde ile kızı Matilde ve oğlu Jose Jr. ile kurduğu mutlu aile hayatı var
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Spor dünyası, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Türkiye'ye gelişini konuşuyor.
Sarı - lacivertli kulübün futbol A takımını çalıştıracak olan Jose Mourinho, futbol dünyasında 'Özel biri' olarak nitelendiriliyor. Zaten dünkü imza töreninde kendisine sırtında 'Özel Biri / Special One' yazılı Fenerbahçe forması hediye edildi.
Kısa süreli futbolculuk kariyerinin ardından 24 yaşında futbolculuğu bırakıp teknik adamlığa adım atan Jose Mourinho, futboldaki başarılarıyla adından söz ettiriyor.
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Portekizce, İngilizce, İspanyolca, Katalanca, İtalyanca ve Fransızca bilen, kariyerine önce tercüman olarak başlayan 1963 doğumlu Portekizli teknik adam, bugüne dek çalıştırdığı takımlarla pek çok şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Kariyerine Fenerbahçe ile devam edecek olan Jose Mourinho'nun futbol kariyeri mercek altına alınırken, özel hayatı da merak konusu.
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Jose Mourinho, Angola doğumlu eşi Matilde 'Tami' Faria ile henüz ergenlik çağındayken Portekiz'in Setúbal kentinde tanıştı. 1989'da evlendiler.
1996'da kızları Matilde, dört yıl sonra da oğulları dünyaya geldi. Tam adı José Mário dos Santos Mourinho Félix olan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün oğlu da kendiyle aynı adı taşıyor. Oğlunun adı, Jose Mario Mourinho Jr. Aynı şekilde kızı da eşi Matilde ile aynı adı taşıyor.
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İSİMLERİNİ VÜCUDUNA KAZITTI
Teknik adamın kendi adıyla açılan resmi web sitesinde "Kendini futbola adamış olan Jose Mourinho, ailesini hayatının merkezi olarak tanımlayarak en önemli şeyin ailesi ve iyi bir baba olmak" olduğunu belirtiyor.
Ailesine olan bağlılığını her fırsatta dile getiren teknik direktör, 2013 yılında eşi Matilde Tami ile çocukları Matilde ve Jose Jr'ın adını koluna dövme yaptırararak sevgisini gösterdi.
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EŞİ NE DERSE O
Aile hayatına önem verdiğini her fırsatta vurgulayan Jose Mourinho'nun kariyerinde eşinin büyük etkisi olduğu biliniyor. Hatta eşi Matilde onu bir defasında İngiltere'den gelen iş teklifini reddetmeye itmiş.
2014'te aldığı ret kararıyla ilgili Jose Mourinho, şunları söylemişti: Lampard, Terry, Joe Cole, herkes 'Gel, gel, gel' diyordu. Manchester United ve Liverpool'dan adamlar, oyuncularıma 'Patronunuza gelmesini söyleyin' demişler. Beni zorlayacak pek çok olumlu şey vardı. Ancak eşim bana işi almamamı söyledi ve haklıydı.
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Dünyanın en başarılı teknik adamlarından biri olan Jose Mourinho'nun çocukları tüm bu şöhrete rağmen fazla kamera önünde görünmüyor.
Adını 59 yaşındaki annesi Matilde Mourinho'dan alan 28 yaşındaki Matilde, mücevher ve aksesuar ticareti yapan bir girişimci.
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KIZI NİŞANLANDI
Aynı zamanda İngiliz Moda Konseyi üyesi bir marka olan kendi adını taşıyan mücevher mağazasının da sahibi olan Matilde Mourinho, geçen yıl sevgilisi Danny Graham ile nişanlandı ve evlilik hazırlığı yapıyor.
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Jose Mourinho'nun oğlu Jose Jr. da babasının izinden giderek kariyerine futbolcu olarak başladı. Fulham takımıyla iki yıllık sözleşme yapan Jose Jr. 2017'de kalecisi olduğu takımdan ayrıldı.