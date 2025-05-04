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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho derbi galibiyeti alamadı! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho derbi galibiyeti alamadı!

        Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı ligde ve kupada çıktığı 5 maçı da kazanamadı.

        Giriş: 04.05.2025 - 21:14 Güncelleme: 04.05.2025 - 21:14
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        Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerin başında bu sezon Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi galibiyeti alamadı.

        Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör, bu sezon Galatasaray'a karşı ligde 2, kupada ise 1 maça çıktı.

        Söz konusu maçlarda F.Bahçe, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak üstünlük kuramadı.

        BEŞİKTAŞ'TAN PUAN ALAMADI

        62 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'a karşı da galibiyet elde edemedi. Siyah-beyazlılara karşı ligde 2 maça çıkan Kanarya, 2 mağlubiyet alarak 6 puanı sahada bıraktı.

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        5 MAÇ, 1 BERABERLİK VE 4 MAĞLUBİYET

        Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a karşı 3, Beşiktaş'a karşı da 2 maça çıkan Mourinho, 2024-2025 sezonunda derbi galibiyeti alamadı.

        Söz konusu maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde:

        Fenerbahçe 1-3 Galatasaray (Süper Lig)

        Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe (Süper Lig)

        Galatasaray 0-0 Fenerbahçe (Süper Lig)

        Fenerbahçe 1-2 Galatasaray (Türkiye Kupası)

        Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş (Süper Lig)

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