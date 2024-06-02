Jose Mourinho'dan ilk paylaşım: Yeni evim!
Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Jose Mourinho, paylaşım yaptı. Portekizli teknik adam paylaşımında, "Yeni evim" ifadelerini kullandı
Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelen Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, resmi hesabından paylaşımda bulundu.
Mourinho, kendisini taşıyan özel uçağın inmesinin ardından havalimanında toplanan taraftarları taraftarları selamladıktan sonra havalimanına geri dönerken, kendisini kalacağı otele götürecek helikoptere bindi.
Jose Mourinho, "yeni evim" notuyla resmi hesabından Kadıköy'ü paylaştı.
Jose Mourinho, bugün saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda düzenlenecek törenle kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacak.