Jorge Jesus'tan tepki Ümraniyespor'dan cevap!

Jesus, ligde bu hafta sonu oynayacakları Ümraniyespor karşılaşmasına da değindi ve, "Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı. Bu tarz maçlar canlı yayınlanıyor Avrupa'da, orada maç oynanmamalı." dedi.

ÜMRANİYESPOR'DAN PAYLAŞIM GELDİ!

Jesus'un bu sözlerinin ardından Ümraniyespor'dan da bir paylaşım geldi. İstanbul ekibinin paylaşımında, "Dede'ye sahip çıkalım" sözleri kullanıldı ve sarı-lacivert emojiler yer aldı.

İşte o paylaşım: