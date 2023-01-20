Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Ümraniyespor

Jorge Jesus'tan tepki Ümraniyespor'dan cevap!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligde oynayacakları Ümraniyespor karşılaşması öncesi konuştu. Jesus, Ümraniyespor Stadı'nda Süper Lig maçı oynanmaması gerektiğini belirtti. Ümraniyespor ise sosyal medya hesabından Jesus'a gönderme yaptı

Giriş: 20.01.2023 - 00:08 | Güncelleme: ABONE OL
Jorge Jesus'tan tepki Ümraniyespor'dan cevap!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye Kupası'nda 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Jesus, ligde bu hafta sonu oynayacakları Ümraniyespor karşılaşmasına da değindi ve, "Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı. Bu tarz maçlar canlı yayınlanıyor Avrupa'da, orada maç oynanmamalı." dedi.

ÜMRANİYESPOR'DAN PAYLAŞIM GELDİ!

Jesus'un bu sözlerinin ardından Ümraniyespor'dan da bir paylaşım geldi. İstanbul ekibinin paylaşımında, "Dede'ye sahip çıkalım" sözleri kullanıldı ve sarı-lacivert emojiler yer aldı.

İşte o paylaşım:

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Karneler ne zaman verilecek?
Karneler ne zaman verilecek?
Altın fiyatlarında yükseliş ivmesi
Altın fiyatlarında yükseliş ivmesi
Emekli ve memur zam farkının ödeneceği tarih açıklandı!
Emekli ve memur zam farkının ödeneceği tarih açıklandı!
Fetret Devri nedir?
Fetret Devri nedir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.