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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Jorge Jesus dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor - Futbol Haberleri

        Jorge Jesus dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor

        Teknik direktör Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal tüm kulvarlarda çıktığı 27 maçı da kazandı. Suudi Arabistan ekibi, 8 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı Al Riyadh maçını da kazanırsa dünya rekorunu kıracak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 09:51 Güncelleme: 06.03.2024 - 09:51
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        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
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        Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, bu sezon Al-Hilal ile dünya futboluna damga vuruyor.

        Jorge Jesus'un Al-Hilal'i bu sezon oynadığı 27 maçtan da sahadan galibiyetle ayrılarak önemli bir başarıya imza attı.

        Al-Hilal, 8 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı Al Riyadh maçını da kazanırsa 27 maçlık galibiyet serisi olan dünya rekorunu egale edecek.

        Dünya futbol tarihindeki en uzun galibiyet serileri şöyle:

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        1) The New Saints - 27 maç (2017)

        2) Al Hilal - 26 maç (2024)

        3) Ajax - 26 maç (1972)

        4) Ajax 25 maç (1995)

        FENERBAHÇE'DE İKİNCİ OLDU

        Geçen sezon Fenerbahçe Jesus yönetiminde çıktığı 52 karşılaşmada 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertliler Portekizli çalıştırıcıyla sezonu 36 maçta 80 puan toplayarak ikinci sırada bitirdi.

        Fenerbahçe, 10 yıl sonra Portekizli teknik adamla Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.

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